Niam fortsätter stärka upp teamet

Niam Group har stärkt sitt team inom Capital Formation och Investor Relations genom tillsättningen av Carl Berg som Capital Formation Director i Stockholm.

Carl Berg har en civilekonomexamen i Finance från Linköpings universitet och har lång erfarenhet från ledande roller inom capital raising, investor relations och fund sales. Senast var han Head of Fund Sales på Coeli, och tidigare har han haft seniora positioner på Carneo Asset Managers och Catella, där han arbetade med ett brett utbud av equity-, fixed income-, alternative- och balanced funds.

– Carl har över 15 års erfarenhet i branschen, med en stark meritlista när det gäller att bygga långsiktiga relationer med institutionella investerare och driva framgångsrika fundraising-initiativ. Hans kompetens inom capital formation och investor relations blir en viktig del i vårt fortsatta arbete med att växa Niam-plattformen i Norden och Europa, säger Max Ilmoni, vice vd på Niam Group.