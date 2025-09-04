Newsec stärker inom kommersiell uthyrning med tre erfarna rekryteringar

Newsec fortsätter sin tillväxtresa och stärker nu uthyrningsverksamheten genom att rekrytera tre nya medarbetare – Marie Meyer, Jennifer Adolfsson och John Nordin.

Marie Meyer ansluter i rollen som uthyrningschef för Folksams kommersiella fastighetsbestånd. Uppdraget omfattar uthyrning av fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hon har lång och gedigen erfarenhet från branschen och kommer närmast från rollen som Head of Leasing på Colliers där hon under flera år lett uthyrningsverksamheten och framgångsrikt byggt starka relationer på marknaden. Med sin erfarenhet och marknadskännedom ser Newsec Marie Meyer som en nyckelspelare i arbetet med att utveckla och leda uthyrningen av Folksams kommersiella portfölj. Hon tillträder sin nya roll den 1 oktober 2025.

– Det är väldigt hedrande att få förtroendet från Newsec att få axla detta ansvar. Det är en unik fastighetsportfölj och jag ser fram emot att tillsammans med teamet utveckla och förvalta den på bästa möjliga sätt, säger Marie Meyer.

Jennifer Adolfsson och John Nordin kommer båda från Castellum och har tillträtt rollerna som Leasing Managers för Stockholmsområdet med omnejd. De har gedigen erfarenhet av kommersiell uthyrning och är särskilt skickliga på proaktiv uthyrning och att hitta lösningar i mer utmanande marknadslägen, skriver Newsec i sitt pressmeddelande. Tillsammans med Marie Meyer ses de som viktiga tillskott för Newsec och kommer att bidra till att utveckla erbjudandet och skapa långsiktigt värde för både fastighetsägare och hyresgäster.

– Vi är glada att välkomna tre erfarna kollegor till Newsec. Deras kompetens är ett viktigt steg i vår tillväxtresa och stärker vår position som en ledande aktör inom uthyrning och fastighetsförvaltning, säger Jimmy Dahlgren, tf Managing Director för Newsec Property Asset Management Sverige.