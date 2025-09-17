Newsec: Norden motståndskraftigt och framtidsredo

Trots ökade geopolitiska risker, förändrade handelsmönster och växande demografiska utmaningar utmärker sig de nordiska och baltiska fastighetsmarknaderna som motståndskraftiga och framtidsredo. Enligt den senaste Newsec Property Outlook är regionen inte immun mot global turbulens, men dess styrkor – institutionell stabilitet, klimatanpassning, digital mognad och transparenta investeringsmiljöer – skapar en stabil grund för långsiktig tillväxt och en stark fastighetsmarknad.

I den senaste utgåvan av den halvårsvisa rapporten Newsec Property Outlook, som ges ut av Nordens största fastighetskonsult Newsec, analyseras de utmaningar som präglar Norden och Baltikum med fokus på fastighetsmarknaden.

Norden och Baltikum är fortsatt exponerade för handelsspänningar mellan USA och EU, demografiska förändringar och omställningar inom försvaret. Samtidigt visar rapporten att regionens höga produktivitet, effektiva arbetsmarknader och globalt konkurrenskraftiga näringsliv gör den bättre rustad än stora delar av övriga Europa att hantera utmaningar. På fastighetsmarknaden innebär detta en stabil efterfrågan på logistiknav, kontor och urbana bostadsprojekt – även under ökad osäkerhet.

– Vi ser en tydlig trend att regionen blir relativt mer attraktiv för internationella fastighetsinvesterare. Givet den geopolitiska osäkerheten är det troligt att den trenden fortsätter. Vi ser redan att investerare riktar blicken mer mot Europa – och Norden i synnerhet – i en tid då osäkerheten i USA är så påtaglig, säger Max Barclay, vd för Newsec.

I rapporten konstateras också att när klimatförändringar får allt större påverkan i Central- och Sydeuropa gynnas Norden och Baltikum av ett svalare och mer stabilt klimat, vilket stärker regionens position för långsiktigt kapital. Samtidigt fortsätter låga bolagsskatter, enkelhet att driva företag och världsledande transparens att locka internationella investerare.

– Allt detta bidrar till att regionen konsekvent överträffar större europeiska marknader när det gäller fastighetstransaktioner per capita, vilket speglar ett långvarigt investerarförtroende, säger Max Barclay.

Rapporten visar också att ökade försvarsinvesteringar förväntas påverka efterfrågan på fastighetsmarknaden, där behovet av lager- och logistikytor bedöms nästan fördubblas fram till 2035. Samtidigt växer segment som sjukvård, seniorboende och klimatanpassad infrastruktur i takt med att demografiska och miljömässiga faktorer formar stadsutvecklingen.

I rapporten presenteras tre scenarier för det kommande decenniet – från begränsade handelsspänningar till fullskalig geopolitisk fragmentering. I samtliga scenarier behåller Norden och Baltikum en strategisk fördel: att omvandla globala risker till möjligheter.

– I en värld präglad av volatilitet är förutsägbarhet en premiumvara. Den nordiska och baltiska fastighetsmarknaden erbjuder just det – en kombination av motståndskraft, transparens och långsiktiga möjligheter, säger Max Barclay.