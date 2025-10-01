Neobo stärker ledningsgruppen

Neobo Fastigheter utökar ledningsgruppen med fastighetschef Andreas Wik, transaktionschef Ali Ali och finanschef Daniel Bonn Rosén. CFO Maria Strandberg och chefsjurist och hållbarhetschef Malin Axland kvarstår i ledningen.

– Nu tar vi nästa steg i vår utveckling och ökar tempot i arbetet med att optimera och expandera vår fastighetsportfölj. Med Andreas, Ali och Daniel ombord förstärker vi ledningen med stark drivkraft och spetskompetens inom värdeskapande förvaltning, projektutveckling, transaktioner och kapitalanskaffning. Tillsammans med Maria och Malin bildar vi ett starkt team som är redo att accelerera Neobos utveckling för att maximera värdet för våra kunder och aktieägare, säger Ylva Sarby Westman, vd på Neobo.

Den nya ledningsgruppen tillträder idag, den första oktober 2025, och kommer bestå av:

Ylva Sarby Westman, vd

Ali Ali, transaktionschef

Malin Axland, chefsjurist och hållbarhetschef

Daniel Bonn Rosén, finanschef

Maria Strandberg, CFO

Andreas Wik, fastighetschef

Parallellt med detta genomför Neobo även en mindre avyttring. Man säljer den kommersiella fastigheten Rapphönan 16 i Karlskoga till ett underliggande fastighetsvärde om nio miljoner kronor, vilket är i nivå med den senast genomförda externvärderingen.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1 690 kvadratmeter, varav endast 34 kvadratmeter är uthyrd.

Köpare är Karlskogahem och frånträde ägde rum den 30 september. Transaktionen genomfördes som en fastighetsöverlåtelse.

– Vi fortsätter att renodla vår fastighetsportfölj genom att avyttra en i huvudsak vakant kommersiell fastighet i Karlskoga. Försäljningen frigör kapital som kan återinvesteras i strategiska fastigheter, säger Ylva Sarby Westman.