NCC renoverar 444 lägenheter i danska Kolding

NCC ska renovera och bygga om 444 lägenheter i Boligselskabet Koldings förening, på Jylland, Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 520 miljoner kronor.

Bostadsområdet på Skovvejen i Kolding består av 12 flerbostadshus som uppfördes på 1970-talet och på 80-talet. Området ska nu moderniseras och byggas om för att också skapa ökad trygghet och främja sociala aktiviteter bland de boende.

NCC:s uppdrag omfattar rivning, ombyggnad och renovering av bostäderna. När renoveringen är klar kommer föreningen bestå av 318 bostäder varav 84 ungdomslägenheter, 192 familjebostäder och 42 nybyggda seniorlägenheter. NCC kommer även installera hissar i 12 trapphus, byta fönster, bygga nya parkeringar och ny utemiljö. Rivningsarbetet omfattar cirka 14 000 kvadratmeter inklusive hela trapphus, våningar och byggnader.

– Det här är ett uppdrag som passar NCC. Vi har stor erfarenhet av att renovera och bygga om stora bostadsbestånd och hitta en effektiv metod för detta. Det har gjort att vi också har föreslagit några optimeringar av projektet som tagits emot mycket väl av vår uppdragsgivare, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Rivningsarbetet påbörjas i början av 2026 och projektet beräknas vara klart i början av 2029.

Ordervärdet om cirka 520 miljoner kroonor registreras i tredje kvartalet 2025 i affärsområde NCC Building Nordics.