NCC bygger om polisens lokaler i Karlstad

NCC ska på uppdrag av Skandrenting och Polismyndigheten bygga om och expandera Polismyndighetens kontorslokaler i Karlstad. Projektet möjliggör att en stor del av Karlstads polisverksamhet kan samlas under ett tak. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 500 miljoner kronor.

– Polisen har tillsammans med Skandrenting sett över möjligheterna för en om- och tillbyggnad av sina lokaler i Karlstad utifrån dagens förutsättningar. Polismyndigheten är en av våra viktigaste hyresgäster och vi är stolta över att bidra till dess samhällsviktiga uppdrag. Som fastighetsägare har vi ett långsiktigt ansvar att tillhandahålla ändamålsenliga, trygga och säkra lokaler över hela landet, säger Johannes Nyberg, vd, Skandrenting.

– NCC har lång och bred erfarenhet av projekt med höga säkerhets- och skyddskrav. Genom att vi har varit involverade redan från planeringsskedet har vi kunnat bidra med vår samlade erfarenhet och kompetens inom liknande uppdrag för att hjälpa Skandrenting och Polismyndigheten att nå sina mål med projektet, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef, NCC Building Sweden.

Under hösten inleder NCC arbetet med att bygga till ytterligare lokaler med kontor om cirka 8 200 kvadratmeter för att sen modernisera och verksamhetsanpassa de befintliga lokalerna om cirka 8 800 kvadratmeter.

Affären har ett ordervärde på cirka 500 miljoner kronor och orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under tredje kvartalet 2025. Byggstart är planerad till hösten 2025 och planeras vara färdigställt under 2030.