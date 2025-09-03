Moody’s ändrar Atrium Ljungbergs rating-outlook till stabil

I april 2023 bekräftade Moody’s Atrium Ljungbergs kreditbetyg på Baa2, men justerade samtidigt utsikterna från stabila till negativa. Moody’s har nu åter bekräftat betyget Baa2, men höjt utsikterna från negativa till stabila, vilket speglar en förbättring av bolagets framtida utveckling.

Atrium Ljungberg har under lång tid varit aktiv på kapitalmarknaden genom både företagscertifikat och obligationer. Bolaget strävar efter en väl diversifierad finansieringsstruktur, vilket gör kreditbetyget till en central komponent i den finansiella strategin. De förbättrade ratingutsikterna speglar Atrium Ljungbergs stabila operativa resultat, den höga kvaliteten i fastighets- och projektportföljen, en bred och robust kundbas samt en stark balansräkning och god finansiell ställning.

– Kreditbetyget Baa2 med stabila utsikter bekräftar Atrium Ljungbergs stabila och uthålliga affärsmodell samt starka finansiella ställning. Det stärker ytterligare våra möjligheter till konkurrenskraftig finansiering på kapitalmarknaden, säger Anna Jepson, CFO på Atrium Ljungberg.