Mer av Kiruna måste flyttas – ytterligare 2 700 bostäder påverkas

Nu uppdaterar LKAB påverkansområdet i Kiruna. Den fortsatta gruvbrytningen på nuvarande huvudnivå betyder att mer mark behöver tas i anspråk.

– Det blir en utmaning för Kirunaborna, kommunen och oss på LKAB, men i grunden är det positivt att vi har så mycket malm att vi kan fortsätta verksamheten och investera i vår gemensamma framtid, säger vd och koncernchef Jan Moström.

LKAB redovisar den 28 augusti en uppdaterad deformationsprognos för Kiruna. Påverkansområdet som utökas är i stora delar jämnt fördelat längs med den tidigare linjen för beräknad påverkan. Det innebär att ytterligare cirka 2 700 bostäder och 6 000 personer berörs av den fortsatta samhällsomvandlingen.

– Vi ser en större påverkan från vår befintliga brytning, samtidigt som de senaste årens prospektering har gett oss en tydligare bild av fyndigheterna. Malmen dyker fortsatt österut in under den gamla staden, men också mot norr, där den även är öppen mot djupet, vi ser alltså inte slutet på den. Därför vill vi nu agera för ersättning och utveckling av nya bostadsområden, säger Jan Moström.

LKAB:s prognoser av hur mycket mark som kommer att påverkas av gruvbrytningen bygger på en rad faktorer. Det är malmkroppens form och sammansättning, brytningsplaner och efterfrågan på världsmarknaden samt en rad mätdata. Dels övervakas deformationerna från den befintliga brytningen, dels tas borrprover av den omgivande berggrunden för att avgöra hur den kommer att bete sig när malmen bryts ut i närheten.

Jan Moström, LKAB. Bild: LKAB.

– Det är ett ständigt lärande. Gruvan i Kiruna är unik på många sätt och ingen annan bryter järnmalm på så stora djup i sådana volymer som vi gör. De rörelser som uppstått i bergets naturliga strukturer i kombination med vår malmtillgång har gjort att vi behövt göra om våra beräkningar, och det är en av anledningarna till att det påverkade området blir större, säger Jan Moström.

Det utökade området behöver ersättas under de kommande tio åren för att gruvbrytningen ska kunna fortsätta, till en uppskattad kostnad av cirka 22,5 miljarder kronor. En utökad samhällsomvandling är en förutsättning för LKAB:s nuvarande och fortsatta verksamhet som i sin tur är avgörande för Kirunas framtid.

Nu startar ett omfattande arbete med att föra en dialog med berörda fastighetsägare, boende, Kirunaborna, kommunen och myndigheter för att planera och hantera den fortsatta samhällsomvandlingen. LKAB kommer i ett första steg bjuda in alla berörda till möten för att dela information och lyssna på synpunkter. LKAB och Kiruna kommun har sedan ett år tillbaka haft en dialog om ersättning av flera kommunala byggnader och anläggningar som påverkats av gruvan och som ligger utanför det tidigare beräknade påverkansområdet.