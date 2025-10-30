Marianne Gjertsen Ebbesen blir ny koncernchef i Obos

Marianne Gjertsen Ebbesen har utsetts till ny koncernchef i Obos. Hon är i dag koncerndirektör i företaget och ersätter Daniel Kjørberg Siraj. Hon tillträder tjänsten den 1 december 2025.

Den nya koncernchefen i Obos kommer från rollen som koncerndirektör för bostadsutveckling trähus i Norge och Sverige. Marianne Gjertsen Ebbesen har arbetat i Obos i snart sju år och har tidigare varit koncerndirektör för bank och boköpsmodeller. Hon har även haft ledande befattningar i DNB och Nordea.

Styrelsen i Obos har under de senaste månaderna arbetat med att hitta en ny koncernchef, efter att Daniel Kjørberg Siraj i september meddelade sin avgång efter tio år på posten.

Med valet av Marianne Gjertsen Ebbesen som ny koncernchef fortsätter Obos att rekrytera toppchefer med erfarenhet från koncernen. Det ses av Obos som en styrka för bolaget och viktigt för medlemsdemokratin samt för att vidareutveckla samverkan med de över 600 000 medlemmarna.

– Styrelsen har utvärderat ett antal välkvalificerade kandidater, både externa och interna. Efter en grundlig process har styrelsen kommit fram till att Marianne är den bäst lämpade för tjänsten. Vi är mycket glada att hon tackat ja till att leda Oboskoncernen vidare. Obos och bostadsbranschen står inför stora utmaningar. Rollen som koncernchef är krävande och kräver särskild kompetens. Marianne har just den kompetensen, inklusive att hon under de senaste fyra åren har lett en av våra två bostadsdivisioner, säger Roar Engeland, styrelseordförande i Obos.

Marianne Gjertsen Ebbesen har de senaste åren haft ansvar för all småhusproduktion i Obos i Sverige och Norge. I Sverige innebär detta en omfattande industriell verksamhet med fabrikstillverkning av Myresjöhus och Smålandsvillan, som är bland de största varumärkena på marknaden. I Norge har hon lett Obos Block Watne. Ebbesen är styrelseledamot i AF Gruppen och styrelseordförande i Boligprodusentene.

Bostadsbranschen har genomgått stora förändringar de senaste åren. Ökade kostnader för både byggare och bostadsköpare har lett till minskad efterfrågan och bostadsbyggande i Sverige och Norge. Trots detta är Obos en av de aktörer som startat flest nya bostadsprojekt under den senaste tiden.

– Obos står inför stora uppgifter de kommande åren, och jag är tacksam för det förtroende styrelsen visar mig genom att ge mig uppdraget att leda bolaget. Vårt viktigaste syfte är att säkerställa att medlemmarna kan köpa en bostad som passar deras behov. Bostaden är en viktig del av vår välfärdsstat, vilket innebär att Obos har ett samhällsuppdrag som sträcker sig långt bortom vår egen verksamhet. Det motiverar mig starkt, säger Marianne Gjertsen Ebbesen.

Hon känner organisationen väl och har under de senaste åren lett trähusdivisionen genom tuffa tider.

– Den kraftiga marknadsnedgången har gjort det nödvändigt att minska personalstyrkan avsevärt, vilket har varit utmanande. Det har varit mycket svåra beslut att fatta, men helt nödvändiga. Samtidigt har vi satsat stort på framtida tillväxt med byggstarter och investeringar i en ny, toppmodern fabrik i Sverige. Vår diversifierade affärsmodell, som förutom bostadsutveckling och bank även omfattar förvaltning och kommersiella fastigheter, har visat sig avgörande för att koncernen står stadigt även i svåra tider, säger Ebbesen.

Daniel Kjørberg Siraj kommer att kvarstå som koncernchef fram till att Marianne Gjertsen Ebbesen tillträder den 1 december 2025.

Under de tio år Siraj har lett Obos har bolaget blivit en ledande aktör i byggbranschen, senast med färdigställandet av Construction City på Ulven i Oslo. Under samma period har över 35 000 nya bostäder byggts. Ekonomiskt är Obos starkt med 144 miljarder i tillgångar och 56 miljarder i värdejusterat eget kapital.

– Jag vill rikta ett stort tack till Daniel för allt han har betytt för Obos under mer än tjugo år. Under hans tio år som koncernchef har Obos vuxit avsevärt och har idag en unik position på den nordiska bostads- och fastighetsmarknaden. Daniel har varit avgörande för denna framgång. Obos position idag ger oss bästa möjliga utgångspunkt för att uppfylla vårt syfte gentemot medlemmarna, även i en utmanande marknad, säger Engeland.