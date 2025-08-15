Lokalmarknadsdagen: Höstens mötesplats för Göteborgsregionen – anmälan stänger i dag

Nästa torsdag, den 21 augusti, startar branschen i Göteborgsregionen upp fastighetshösten 2025 i och med den klassiska mötesplatsen Lokalmarknadsdagen. Idag stänger anmälan – säkra din plats nu!

Det är på Lokalmarknadsdagen på Elite Park Avenue Hotel nu på torsdag den 21 augusti som du startar upp fastighetshösten 2025 på allvar ihop med nya och gamla branschkollegor.

Lokalmarknadsdagen är en viktig mötesplats och arena, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. På Lokalmarknadsdagen blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter. Lokalmarknadsdagen har arrangerats sedan mitten av 80-talet och är Göteborgsbranschens mest klassiska mötesplats.

Lokalmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Business Region Göteborg.

Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen.

Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.

Partners är: Advokatfirman Allié, Bravida, Panreal, Loqalo, Göteborg Energi, Fastighetsloggen och Advokatfirman Delphi. Läs mer om dem här.