Logistea ökar förvaltningsresultatet markant

Fastighetsbolaget Logistea redovisar en rejäl ökning av förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2025, jämfört med samma kvartal året innan. Förvaltningsresultatet steg till 130 miljoner kronor, mot föregående års 90 miljoner, vilket är en ökning med 44,4 procent.

– Vi rapporterar återigen rekordhöga intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat. Under perioden har vi fortsatt vår tillväxtresa och har hittills i år förvärvat fastigheter för runt 2 miljarder kronor, skriver vd Niklas Zuckerman i rapportens vd-ord.

– Vi upplever en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden i såväl Sverige, Finland som Danmark. Intresset för våra tillgångsslag har ökat och i kombination med fördelaktig finansiering från såväl bank- som obligationsmarknaden gör vi bedömningen att transaktionsvolymen kommer att öka ytterligare och att avkastningskraven kommer att sjunka.

Summering kvartalet juli– september 2025

• Intäkterna ökade med 18 procent och uppgick till 288 msek (244). Intäkterna i fast valuta uppgick till 287 msek (246).

• Driftnettot ökade med 23 procent till 269 msek (219). Driftnettot i fast valuta uppgick till 268 msek (220).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 130 msek (90). Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 140 msek (92). Förvaltningsresultatet per aktie har ökat med 30 procent till 0,26 kronor (0,20).

• Resultatet före skatt uppgick till 342 msek (7), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med 173 msek (23).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 132 msek (136).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,52 kr (0,04).

• Under kvartalet har två fastigheter tillträtts med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 226 msek.

Summering perioden januari – september 2025

• Intäkterna ökade med 72 procent och uppgick till 798 msek (465). Intäkterna i fast valuta uppgick till 807 msek (467).

• Driftnettot ökade med 88 procent till 725 msek (385). Driftnettot i fast valuta uppgick till 734 msek (386).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 376 msek (157). Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 386 msek (169). Förvaltningsresultatet per aktie har ökat med 48 procent till 0,77 kronor (0,52).

• Resultatet före skatt uppgick till 847 msek (209), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med 485 msek (144).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 343 msek (208).

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,37 kr (0,59).

• Substansvärde per aktie ökade till 16,5 kr (15,3).

• Fastighetsvärdet uppgick till 15 642 msek (13 221), påverkat av valutaförändringar om -187 msek (62).

• Under perioden har åtta fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1 974 msek tillträtts.

– Vi är som tidigare väl positionerade att fortsätta hitta investeringar som bidrar till ökad intjäning per aktie – från nyförvärv, investeringar i eget bestånd och från nyproduktion, skriver Niklas Zuckerman.