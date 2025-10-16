Link Arkitektur värvar inredningsarkitekten Märta Friman

Märta Friman har rekryterats som ny affärsansvarig för inredningsarkitektur på Link Arkitektur. Hon har haft nyckelroller på White Arkitekter och Studio Stockholm, nu närmast har hon varit ansvarig för inredningsarkitektur på Fojab i Stockholm.

– Märta är ett väldigt välkommet tillskott till vårt team. Hon är yrkesskicklig, driven och bidrar till vår kultur av samarbete och kunskapsdelning. Jag är övertygad om att hon och teamet kommer att göra stordåd, säger Christina Kazeem, vd Link Arkitektur.

Märta Friman är utbildad på Konstfack och har erfarenhet av alltifrån möbelformgivning till komplexa kontorsprojekt för såväl privata som offentliga kunder. Hon har arbetat som gruppchef, partner och vd och har ett stort intresse av kulturhistoria och av att hitta unika lösningar för varje uppdrag. Transformationsprojekt är därför något som ligger henne varmt om hjärtat.

– Link befinner sig i en spännande utvecklingsfas och har ett stort team med inredningsarkitekter. Det vill jag vara en del av! Inom teamet har vi en stor geografisk spridning och kan leverera inom många typer av projekt. Jag ser verkligen styrkan i den bredden. Nu är jag ivrig att lära känna alla nya kollegor och kunder, berättar Märta Friman.