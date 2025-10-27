Link Arkitektur öppnar pop-up i Barcelona

Idag slår Link Arkitektur upp dörrarna till sitt pop-up-kontor i Barcelona. På schemat står studiebesök, nätverksträffar och projektarbete. Under Smart City Expo intar även vd Christina Kazeem scenen på temat Crafting Cities with Code: How Design Tech Transforms Cities.

– Nyfikenhet och innovation är något som präglar vårt bolag, från företagskultur till arbetssätt och design. Om vi ska upprätthålla det behöver vi också testa nya idéer, gå utanför vår komfortzon och mötas i nya sammanhang. Att öppna ett tillfälligt kontor i Barcelona och engagera oss i Smart City Expo är exempel på en sådan satsning, berättar Christina Kazeem, vd på Link Arkitektur.

Pop-up-kontor i Barcelona

Det är för tredje året i rad som Link Arkitektur öppnar upp ett pop-up-kontor i Barcelona. Från och med den 27:e oktober och två veckor framåt blir Spanien arbetsplats för ett tjugotal kollegor. En blandning av medarbetare från både Sverige och Norge och från olika delar av verksamheten byter sin vanliga arbetsplats till utsikt över en av västvärldens mest tätbefolkade storstäder.

Att bemanna ett tillfälligt kontor med kollegor från olika hemorter främjar framtida samarbete, nya tankesätt och viktiga lärdomar. Spanien och Sverige skiljer sig från varandra på många sätt, men har trots allt en del gemensamma utmaningar. Det handlar bland annat om storstäder som växer i takt med att småstäder och landsbygd tappar invånare. Båda länderna delar också en ojämlik tillgång till attraktiva stadsdelar, liksom den globala utmaningen kring klimatpåverkan och -anpassning. Det finns alltid olika lösningar på ett problem och därför är det givande att ta del av andra länders arbete och projekt. På olika sätt kommer Link Arkitektur att arbeta för kunskapsutbyte samt för att hitta nya samverkansformer och affärspartners.

På scen under Smart City Expo

Smart City Expo är världens största mötesplats för urban innovation. Kongressen har arrangerats sedan 2011 och tar i år emot över 25 000 deltagare från hela världen för att utforska smarta, gröna och inkluderande lösningar för framtidens städer. Tisdagen den 4:e november deltar Christina Kazeem i ett panelsamtal som handlar om digitala verktygs betydelse för transformation av våra städer.

Christina Kazeem lyfter fram att digitala verktyg spelar en avgörande roll för att uppnå den kvalitet och de mervärden som krävs i hållbara stadsmiljöer.

– För att framtidssäkra våra städer är parametrar som klimatanpassning, exploatering och resurseffektivitet helt avgörande. Samtidigt är värden som social sammanhållning, tillgänglighet och platsens identitet minst lika viktiga för en stads långsiktiga resiliens. De mjuka värdena måste därför vägas in på samma nivå som de hårda, säger Christina Kazeem.

Hon framhåller att det förutsätter att arkitektur betraktas som gränssnittet mellan teknik och samhälle – en punkt där kreativitet, kunskap och ansvar möts.

– Inom stadsutveckling behöver gestaltning, analyser och mål arbeta i en iterativ process i ett sammansvetsat team som kan hantera målkonflikter och se till helheten. Och här kan vi ta hjälp av digitala verktyg för att skapa bättre platser för människor att leva på, säger Christina Kazeem.