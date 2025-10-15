John Mattson tecknar ramavtal för solceller i hela beståndet

John Mattson Fastighetsföretagen AB har tecknat ett ramavtal för installation av solceller som avser hela bolagets fastighetsbestånd med entreprenörerna Enwell och Sallén Elektriska.

– Detta är en viktig del i vår strävan mot att ställa om till förnybara energikällor och fossilfria lösningar, säger Louise Wall, hållbarhetschef på John Mattson.

De första installationerna sker på tre fastigheter i Bromma, Liljeholmen och på Lidingö. Därefter kommer utbyggnaden att fortsätta etappvis i övriga delar av beståndet. Satsningen på solenergi är en central del i John Mattsons arbete för att minska klimatpåverkan och öka andelen egenproducerad förnybar energi i bolagets drift.

– Valet av Enwell och Sallén grundar sig på deras gedigna erfarenhet. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med gemensamma värderingar kring hållbarhet och kvalitet, säger Louise Wall, hållbarhetschef på John Mattson.

– Vi ser fram emot samarbetet med John Mattson och att tillsammans bidra till ett mer hållbart fastighetsbestånd. För oss handlar det om att kombinera teknik, kvalitet och helhetsperspektiv för att skapa energieffektiva lösningar som gör verklig skillnad – både för klimatet och fastighetsägarens ekonomi, säger Michael Yngvesson, affärschef Sverige på Enwell.

– Genom att kombinera vår tekniska kompetens med John Mattsons långsiktiga fastighetsstrategi tar vi tillsammans ansvar för klimatet och framtidens energiförsörjning – för både nuvarande och kommande generationer. Att få vara installationspartner i ett projekt som kombinerar teknik, miljö och långsiktighet är precis i linje med vårt fokus på hållbara installationer i fastigheter, säger Christopher Sallén, vd på Sallén Elektriska.

Ramavtalet möjliggör utbyggnad av solenergi i alla fastigheter, där tekniska förutsättningar finns och ger John Mattson en skalbar och kostnadseffektiv lösning som stödjer bolagets mål om energieffektivisering och fossilfri drift.