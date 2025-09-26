Johan Forsling tillträder som Head of Real Estate vid DLA Piper i Sverige​

Advokatbyrån DLA Piper har utsett Johan Forsling till Head of Real Estate för den svenska verksamheten. DLA Piper skriver i ett pressmeddelande att Johan Forsling under en längre tid har varit en drivande kraft inom byråns rådgivning i fastighetsrelaterade frågor, med särskilt fokus på exploateringar, miljörätt och förnyelsebar energi. Han är även engagerad i DLA Pipers D&I-grupp, där han bidrar till att utveckla byråns strategiska arbete inom mångfald, jämställdhet och inkludering.

Johan Forsling anslöt till DLA Piper 2007 och har varit delägare sedan 2021. Han bidrar med ett affärsdrivet ledarskap grundat i lång erfarenhet och djup förståelse för fastighetssektorns juridiska landskap – särskilt i ett skede där marknaden omformas av nya krav och förutsättningar. Han efterträder Mats Eriksson, som fortsatt är verksam inom fastighetsgruppen och som i augusti tillträdde som styrelseordförande för DLA Piper i Sverige.