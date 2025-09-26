Bolag

Johan Forsling tillträder som Head of Real Estate vid DLA Piper i Sverige​

Johan Forsling, Head of Real Estate för den svenska verksamheten på DLA Piper. Bild: DLA Piper
Av: Redaktionen

Advokatbyrån DLA Piper har utsett Johan Forsling till Head of Real Estate för den svenska verksamheten. DLA Piper skriver i ett pressmeddelande att Johan Forsling under en längre tid har varit en drivande kraft inom byråns rådgivning i fastighetsrelaterade frågor, med särskilt fokus på exploateringar, miljörätt och förnyelsebar energi. Han är även engagerad i DLA Pipers D&I-grupp, där han bidrar till att utveckla byråns strategiska arbete inom mångfald, jämställdhet och inkludering.

Johan Forsling anslöt till DLA Piper 2007 och har varit delägare sedan 2021. Han bidrar med ett affärsdrivet ledarskap grundat i lång erfarenhet och djup förståelse för fastighetssektorns juridiska landskap – särskilt i ett skede där marknaden omformas av nya krav och förutsättningar. Han efterträder Mats Eriksson, som fortsatt är verksam inom fastighetsgruppen och som i augusti tillträdde som styrelseordförande för DLA Piper i Sverige.

Advokatfirma DLA Piper Sweden på Branschguiden

Advokatfirma DLA Piper Sweden har en lång erfarenhet av fastighetsrätt och med denna alla sammanhängande frågor. Därigenom har vi byggt upp en stor kompetens på fastighetsområdet inom dess skilda delar som utgör basen vid det juridiska biträde som vi lämnar till våra klienter. Som exempel på de frågor vi arbetar med kan nämnas köp och försäljning av fast egendom, fastighetsbildningar, hyresrätt, entreprenadrätt, miljörätt, bostadsrätt samt exploatering, projektering och användning av mark i övrigt med alla de frågor som därmed uppstår. Vi biträder både köpare och säljare av fast egendom, fastighetsägare och förvaltningsbolag, entreprenörer, beställare, bostadsrättsföreningar, lokalhyresgäster och en stor mängd andra aktörer som är verksamma inom fastighetsbranschen. Vi lägger stor vikt vid att identifiera klientens förutsättningar och behov för att därefter presentera en juridisk lösning utifrån det mest optimala affärsmässiga utfallet för klienten. Transaktioner, köp och försäljning av fastigheter Våra uppdragsgivare är såväl enskilda aktörer som några av Sveriges största fastighetsbolag och organisationer. Vi biträder vid köp och försäljning av både enskilda fastigheter och bolagiserade fastighetsbestånd. Vi bistår med juridisk rådgivning vid val av transaktionsstruktur och vid genomförandet av affären. Vi har stor erfarenhet av fastighetsfinansiering av olika former, innefattande förvärvsfinansiering, låneavtal och säkerhetsfrågor. Vi biträder även i övriga frågor i samband med fastighetsförvärv och fastighetsförvaltning. Det kan röra sig om frågor avseende panträtt, lagfart och övriga inskrivningsrättsliga åtgärder, servitut, samfällighet samt bygglov. Kommersiell hyresrätt och annan nyttjanderätt Advokatfirma DLA Piper Sweden lämnar juridisk rådgivning i samband med de frågeställningar som uppkommer i hyres-, arrende- och övriga nyttjanderättsförhållanden. Det kan röra sig om upprättande av hyreskontrakt och arrendeavtal, lokalöverlåtelser, andrahandsuthyrningar, skadeståndsfrågor, omförhandling, förlängningstvister och medling i hyresnämnden. Vi företräder några av Sveriges största fastighetsägare och hyresvärdorganisationer men även hyresgästorganisationer. Entreprenad- och konsulträtt Vi företräder flera av Sveriges största aktörer på byggmarknaden. Ofta är dessa aktörer beställare av entreprenadtjänster, varför frågeställningarna såsom vilken entreprenad som skall upphandlas, ansvarsfrågor mellan beställare, entreprenör och konsulter aktualiseras. Vi företräder även byggföretag och tekniska konsulter inom byggbranschen. Våra entreprenadjurister lämnar bistånd vid tvistelösning, i eller utanför domstol eller skiljeförfarande, samt vid upprättande och tolkning av avtal. Oftast rör det sig om frågeställningar rörande tolkningen av de standardavtal som framtagits av branschorganisationer och som används vid olika entreprenadformer samt standardavtal inom konsultbranschen.
DLA Piper Johan Forsling

Läs också