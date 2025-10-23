Investeringar ger fortsatt tillväxt för Wihlborgs

Ökar hyresintäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat under årets tre första kvartal.

Januari–september 2025:

Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 3 243 Mkr (3 115).

Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 2 334 Mkr (2 244).

Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 1 482 Mkr (1 329).

Periodens resultat ökade till 1 370 Mkr (846), motsvarande ett resultat per aktie om 4,46 kr (2,75).

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det tredje kvartalet:

– Wihlborgs kan åter redovisa ett kvartal med tillväxt. Under det tredje kvartalet ökar förvaltningsresultatet med 11 procent och hyresintäkterna med 6 procent jämfört med samma kvartal 2024. Vi har haft en god aktivitetsnivå med nyuthyrningar om 66 Mkr och en positiv nettouthyrning på 6 Mkr. Den starka uthyrningen sedan lång tid kommer efter hand att fylla vakanserna. Vi ser nu områden där vakanssituationen bottnat ur och uthyrningsgraden börjar öka.

– Under kvartalet har vi fått flera bekräftelser på hur väl ESG-områdets delar är integrerade i hela vår verksamhet. I den globala ESG-utvärderingen GRESB placerar i oss som nummer ett bland diversifierade noterade fastighetsbolag i Europa och utses till global sektorledare i vår kategori. Vi har också kvalificerat oss till CDP:s (Carbon Disclosure Project) senaste Supplier Engagement Assessment (SEA) A-list. Andra exempel är att vi minskat energiintensiteten i samtliga våra regioner, slutbesiktigat vårt nya batterilager i Lund och tecknat ytterligare två hållbarhetslänkade lån.

– Även om det är oklart när ekonomin verkligen tar fart kan vi se vissa tecken på att marknadsförutsättningarna förbättras. Högre parkeringsintäkter i stadskärnorna tyder på ökad rörlighet, de arkitekter vi anlitar har mer att göra och efterfrågan på högkvalitativa lokaler i bra lägen är god. Samtidigt fortsätter vi att investera i marknader med befolknings- och sysselsättningstillväxt och driver på så sätt vår egen utveckling. Det gör att vi står starka idag men också väl positionerade för framtiden.