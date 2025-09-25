Internationell analysexpert om de globala trenderna

Den 11 november på Berns Salonger är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. Dagen inleds med en serie analyser, bland annat får vi höra MSCI:s europeiske analyschef Tom Leahy gå igenom läget på kontorsmarknaderna internationellt och vilka trender som är på väg hit.

Vad händer på kontorsmarknaderna internationellt? Vilka är de stora trenderna runt om i världen som påverkar fastighets- och kontorsmarknaderna och hur berörs vi i Sverige av det oroande läge som råder globalt? Svaren ges av Tom Leahy, Head of EMEA Real Assets Research på MSCI, på Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger i Stockholm. (Programpunkten hålls på engelska.)

Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.

Mot slutet av dagen sker en spännande final-omröstning där deltagarna på Stora Kontorsdagen kommer att utse segraren i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Nomineringen är öppen till och med nästa fredag den 3 oktober och finns här.

Moderator är omtyckta och professionella Johanna Samuelson och hon har EY:s Peter Wiman som sidekick/expertkommentator.

Stora Kontorsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

