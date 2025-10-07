I dag öppnar omröstningen på årets nominerade kontor

Från och med i dag kan du rösta på din favorit till att vinna årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor.

Se årets nominerade kontor och rösta på din favorit här.



Den öppna omröstningen pågår till och med fredag den 31 oktober.

Äran och uppmärksamheten att vinna Sveriges Snyggaste Kontor har, enligt flera av vinnarna, stor inverkan på företagets image och attraktivitet som arbetsgivare, inte minst i ett rekryteringsskede.

Sveriges Snyggaste Kontor arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News.

Segraren utses på Stora Kontorsdagen på Berns Salonger i Stockholm den 11 november. Besökarna kommer att rösta fram den slutliga segraren i en spännande omröstning.



Du kan anmäla dig till dagen här.

Här kan du läsa mer om programmet och här om de medverkande talarna.

Stora Kontorsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.



Samtliga års vinnare av Sveriges Snyggaste Kontor:

2024: AMF Fastigheter, Stockholm

2023: Fabege, Sona

2022: Caia Cosmetics, Stockholm

2021: King, Stockholm

2020: Axis Communications, Lund

2019: Kindred, Stockholm

2018: Atrium Ljungberg, Stockholm

2017: SEB, Solna

2016: Dice, Stockholm

2015: Collector, Göteborg

2014: Arcona/Exengo, Stockholm

2013: Microsoft, Kista

2012: Ideas, Malmö

2011: Dice, Stockholm

Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.