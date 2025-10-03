Hyrorna ökar stort i nyproducerade hyreslägenheter

Statistiska Centralbyrån redovisar nu hyrorna för nybyggda lägenheter 2024. Statistiken visar att hyran i nyproducerade bostäder var 13,2 procent högre jämfört med 2023 på riksnivå

Årshyran per kvadratmeter för nybyggda hyreslägenheter 2024 var 2 326 kr per kvadratmeter för riket som helhet. Den siffran kan jämföras med 2023 då motsvarande belopp var 2 055 kr per kvadratmeter.

Hyran i nyproducerade bostäder var 13,2 procent högre jämfört med 2023 på riksnivå. Motsvarande hyresförändring för hela bostadsbeståndet i riket för perioden 2023 – 2024 var 5 procent. En nybyggd hyreslägenhet på tre rum hade 2024 en genomsnittlig hyra på 12 177 kronor i månaden. Den genomsnittliga bostadsytan var 53 kvadratmeter.

För nybyggda bostadsrätter i riket var årsavgiften per kvadratmeter 865 kronor. Månadsavgiften i en nybyggd bostadsrätt 2024 på tre rum var i genomsnitt 5 600 kronor. Insatserna för de bostadsrättslägenheter som färdigställdes under 2024 i riket låg i genomsnitt på 3 659 000 kronor. Den genomsnittliga bostadsytan per bostadsrättslägenhet ligger på 71 kvadratmeter.

De regionala skillnaderna är stora. Insatsen år 2024 för bostadsrätts-lägenheter var högst i Storstockholm med 4 297 000 kronor, följt av Storgöteborg med 4 014 000 kronor. Lägst insats fanns i kommuner med fler än 75 000 invånare, där insatsen låg på 2 841 000 kr.