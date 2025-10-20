HSB rekryterar från Nordr

HSB Göteborg och HSB Malmö förstärker avdelningen mark- och projektutveckling med rekryteringen av Maria Näslund som ny projektutvecklare. Hon kommer närmast från Nordr, där hon haft en central roll i utvecklingsprojekt med fokus på konsortier och skeden från programhandling till bygghandling.

Maria Näslund är utbildad civilingenjör inom lantmäteri och har en gedigen erfarenhet av bostadsutveckling i nära samverkan med kommuner, arkitekter och andra samhällsaktörer. Hon har under sin karriär drivit projekt med stort engagemang för gestaltning, boendekvalitet och långsiktig hållbarhet. På Nordr arbetare hon som projektutvecklare, bland annat med kvarteret Atland på Eriksberg och bostadsprojekt i Forsåker.

– Vi är väldigt glada att välkomna Maria till vårt team. Hon har värdefull erfarenhet från branschen och ett tydligt engagemang för hållbara bostadsmiljöer. Hennes driv, helhetssyn och samverkansförmåga passar perfekt in i vår verksamhet, säger Lena Josgård, chef mark- och projektutveckling på HSB Göteborg.

På HSB Göteborg kommer Maria Näslund att arbeta med mark- och exploateringsprojekt i tidiga skeden, där hon får en nyckelroll i att utveckla framtidens bostadsprojekt – från markköp och detaljplaneprocess till programhandling. Hon kommer att vara stationerad i Göteborg och arbeta med kommande nyproduktionsprojekt i både Göteborg och närliggande kommuner.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av HSB Göteborg och vara med och utveckla bostäder som gör skillnad – både för kunder och för stadsutvecklingen. Det känns spännande att arbeta i en medlemsägd organisation där långsiktighet och kvalitet står i fokus, säger Maria Näslund.

Maria Näslund tillträdde sin tjänst den 1 oktober 2025.