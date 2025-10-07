Hon får uppdraget att stärka Göteborgs innerstad

Angela Anyai Krantz blir ny vd för Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Innerstaden Göteborg AB.

Angela Anyai Krantz kommer redan från start att vara delaktig i arbetet inför den kommande sammanslagningen av de två bolagen, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Innerstaden Göteborg AB, samt leda det gemensamma bolaget med målet att stärka centrala Göteborgs attraktionskraft. Hon tillträder sin nya roll den 29 oktober 2025.

– Vi är oerhört glada och förväntansfulla över att ha hittat en så stark och passande person för denna viktiga roll, säger Kristian Sandahl, styrelseordförande för Avenyn Paradgatan i Göteborg AB.

Daniel Sülla, styrelseordförande för Innerstaden Göteborg AB tillägger:

– Angelas erfarenhet och kompetens är precis vad vi behöver för att framgångsrikt genomföra sammanslagningen och fortsätta vårt arbete för en attraktiv stadskärna.

Angela Anyai Krantz har en gedigen bakgrund inom marknadsföring, kommunikation och evenemang, samt av att leda ideella organisationer. Hon kommer senast från roller som managementkonsult och vd.

– Jag känner mig enormt hedrad över förtroendet och det är med stor entusiasm jag tar mig an denna spännande roll och utmaning. Jag ser fram emot att förena de fantastiska teamen på Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Innerstaden Göteborg AB för att gemensamt arbeta framåt för att utveckla och stärka Göteborgs innerstad, säger Angela Anyai Krantz.