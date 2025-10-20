Hon blir ny HR-chef för Caverion Sverige

Caverion Sverige bygger vidare på sitt nya ledningsteam genom att rekrytera Ann-Helén Ljungberg. Hon kommer närmast från Layer Group. Ann-Helén Ljungberg tar i och med rekryteringen plats i ledningsgruppen för Caverion Sverige från mars 2026.

Ann-Helén Ljungberg har lång erfarenhet av att utveckla HR-strategier i decentraliserade tillväxtbolag och har arbetat i ledande roller inom HR, kommunikation och hållbarhet. Hon kommer närmast från Layer Group och har också tidigare erfarenhet från flera stora aktörer inom installations- och servicebranschen.

– Vi ska vara förstahandsvalet på vår marknad, och det kräver att vi attraherar, utvecklar och behåller den bästa kompetensen. Ann-Helén har både driv och förståelse för vad som krävs för att skapa vinnande team. Med hennes erfarenhet bygger vi vidare på en kultur som är kundnära, teknikstark och full av framåtanda. Det är så vi tar nästa steg och stärker vår position, säger Anders Fagerkrantz, vd, Caverion Sverige.

– HR ska vara en motor i affären. Mitt fokus är att ge våra ledare och team rätt förutsättningar med enkla strukturer och tydliga ramar som möjliggör entreprenörskap. När vi stärker våra medarbetare stärker vi vår leverans och vår position, med det skapar vi stolthet, säger Ann-Helén Ljungberg.