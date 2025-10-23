Högre förvaltningsresultat för John Mattson

John Mattsons förvaltningsresultat ökade med 21 procent för perioden januari till september 2025 jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förklaras främst av högre hyresintäkter i kombination med stabila fastighetskostnader och reducerade räntekostnader.

– Vi följer vår tillväxtplan och levererar stärkt lönsamhet samt positiv värdeutveckling i fastighetsportföljen. De flesta fastighetsaktier handlas i dag med substansrabatt och John Mattson är inget undantag, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie var 8,4 procent, vilket främst förklaras av fortsatt stabila avkastningskrav i kombination med stigande driftöverskott från effektivisering av våra fastigheter och ett ökat värdeskapande inom vår projektverksamhet.

Efter periodens utgång beslutade styrelsen att inleda återköp av aktier upp till ett belopp om 100 miljoner kronor fram till nästa årsstämma.



– Våra bostäder värderas till ett implicit fastighetsvärde om 33 000 kr per kvadratmeter – nivåer som inte går att uppnå vid förvärv av jämförbara bostäder i direktmarknaden. Mot denna bakgrund skapar vi för närvarande mest aktieägarvärde genom att komplettera vår tillväxtplan med återköp av egna aktier, utan att begränsa våra planerade investeringar i befintligt bestånd eller vår återgång till nyproduktion 2026. Den positiva värdeutvecklingen har sänkt belåningsgraden till 46 procent, vilket ger utrymme för både återköp och fortsatta investeringar, säger Per Nilsson.

Januari – September 2025

Hyresintäkterna uppgick till 504,4 Mkr (480,2), en ökning med 5,0 procent.