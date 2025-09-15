Hines gör tung rekrytering

Hines stärker upp sitt nordiska team med en ny topprekrytering i Jesper Hofstedt.

Hines fortsätter bygga upp sin verksamhet i Norden med ytterligare ett toppnamn. Den här gången ansluter Jesper Hofstedt från Slättö, där han arbetat i en rad olika roller, senast som Head of Fund Management.

På Hines ser man Jesper Hofstedt komplettera Norden-teamet på ett väldigt bra sätt då han både har förståelse för transaktionsdelen och fond- och rapporteringsdelen. Han tillträdde sin nya tjänst den 8 september och kommer vara baserad i Köpenhamn tillsammans med resten av teamet.

På Hines återförenas Jesper Hofstedt med Staffan Unge, Nordenchef på Hines, som han arbetade ihop med på Slättö.

– Det ska bli kul att äntligen få komma igång och återigen jobba med Staffan. Hines är ett spännande bolag med en unik kombination av global räckvidd och lokal förankring. Hines Nordics står inför en ambitiös tillväxtresa och vi är redo att ta tillvara på de möjligheter vi ser i marknaden. Jag ser fram emot att utveckla verksamheten i Norden tillsammans med teamet och hösten börjar bra, säger Jesper Hofstedt.

– Jag arbetade med Jesper under mina år på Slättö och har stor respekt för hans kunnande och förmåga då det gäller att strukturera och genomföra transaktioner. Jag ser fram emot att jobba med honom och tror att vi kommer att göra många intressanta och komplexa affärer ihop, säger Staffan Unge.