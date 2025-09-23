Hifab Group blir Hultström Group

Hifab Group ändrar strategisk inriktning inom samhällsbyggnad. Fokus ligger nu på utveckling inom samhällsbyggnad genom förvärv, organisk utveckling samt uppstart och uppskalning av bolag. I samband med detta föreslår styrelsen namnbyte till Hultström Group AB.

Branschens omställning och förändringstrycket fortsätter att utmana på olika sätt, skriver bolaget i ett pressutskick. Styrelsen har därför antagit en ny strategisk inriktning och för att tydligt markera att bolaget går in i nästa fas byter det noterade moderbolaget namn till Hultström Group.

Den nya inriktningen kommer att innebära fokus på förändring och utveckling inom samhällsbyggnad, genom förvärv samt uppstart och uppskalning av nya bolag. Befintliga Hifab-bolag fortsätter att utvecklas som oberoende rådgivare inom strategi, projekt och teknik – framgent som en hörnsten i en framväxande bolagsgrupp.

– Vi går nu in i en mer utforskande fas och det är en utveckling som vi tittat på under en längre tid. Den bygger på att vi ser starka bakomliggande trender, kundbehov och marknadspotential som pekar på att det behövs en aktör med flera förmågor som kan bidra med förändring och omställning inom samhällsbyggnad. Samtidigt står Hifab idag på en stabil grund med en tydlig position på marknaden. Vi är redo att skapa synergier med fler bolag och erbjuder en stark plattform och delägarskap i den nya bolagsgruppen, säger Nicke Rydgren, vd för Hifab Group AB.

Det nya namnet är en hommage till Bror Hultström som var en entreprenör och innovatör inom fastighetsbranschen och som 1947 grundade Hifab.

– Namnet är distinkt fristående men med en koppling till Hifabs historia och vår strävan efter att bygga nästa generations konsultbolag inom samhällsbyggnad. Med Hultström Group tar vi avstamp i en ny spännande resa med stora möjligheter. Samtidigt skapar vi utrymme för Hifab-bolagen att fortsätta utvecklas organiskt på bästa sätt, säger Petter Stillström, styrelseordförande i Hifab Group AB.

För att möjliggöra namnbytet och implementeringen av den nya strategin har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma torsdag den 23 oktober 2025. Kallelsen kommer att publiceras separat i enlighet med gällande regelverk.