Helsingborgs stad tecknar avtal med fyra jättar

Kommunstyrelsen i Helsingborg har beslutat teckna avsiktsförklaringar med markanvisningsavtal med fyra byggaktörer som ska utveckla och bygga Östra Ramlösa, en ny stadsdel. De fyra är Obos, Peab, Riksbyggen och Skanska.

Östra Ramlösa är ett 200 hektar stort område cirka fem kilometer från Helsingborgs centrum. Stadsdelen byggs i flera etapper, och kommer på sikt erbjuda totalt 3 000 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus, villor och flerbostadshus. I detaljplanen för första etappen ingår en grundskola, två förskolor, utrymmen för närservice, vårdboende och idrottshall.

De fyra byggaktörerna Obos, Peab, Riksbyggen och Skanska deltar samtliga i samarbete och dialog som bidrar till stadens arbete med att ta fram strategier och program för stadsdelen.

– När vi bygger i Östra Ramlösa vill vi bidra till framtidens hållbara stadsdel. För oss handlar hållbart byggande om att förena klimatansvar med livskvalitet och att skapa hem som gör skillnad både för de familjer som flyttar in och för kommande generationer, säger Theodor Alexandris, Riksbyggen

– Genom att till stora delar bygga i trä i våra egna svenska fabriker, ha solceller på taken och använda klimatförbättrad betong skapar vi bostäder som både minskar klimatpåverkan och håller i generationer, säger Malin Svensson, vice vd och operativ chef projektutveckling på Obos Sverige.

– För oss handlar Östra Ramlösa om mer än husen vi bygger. Vi vill skapa en trygg miljö och gröna omgivningar där barn kan leka fritt, där gång- och cykelvägar gör vardagen enklare och där familjer får nära till naturen och varandra, säger Johan Nilsson, affärsutvecklare, Skanska Sverige.

– Peab Bostad bygger för alla generationer, från barnfamiljer till äldre. I Östra Ramlösa vill vi bidra till att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel där människor trivs och växer tillsammans. Vi lägger stor vikt vid att skapa livet mellan husen, platser där människor möts, trivs och känner sig hemma. Det är så vi bygger en stadsdel som håller över tid, säger Anders Klasson, affärs- och projektutvecklare, Peab Bostad.

Byggnationen av hus är planerad att påbörjas 2026/2027 och uppskattningsvis kan de första husen stå klara 2028/2029.