Heimstaden ökar restaurangutbudet i Kronprinsen

Heimstaden hur ut till Savetha Kök & Bar i Kronprinsen i Malmö. Restaurangen etableras i en 256 kvadratmeter stor lokal under våren 2026.

– Savetha Kök & Bar erbjuder ett spännande koncept och vi tror deras mat kommer falla många besökare i smaken. De blir också ett perfekt komplement till Kronprinsens övriga utbud, säger Sara Escobar, centrumledare för Kronprinsen.

– Savetha Kök & Bar ska bidra med något fräscht till Malmös matscen och vi ser framemot att göra det på Kronprinsen. Byggnaden är ikonisk och lockar många besökare så vi hoppas att vår take på indisk mat uppskattas, säger Rajani Polagani, ägare och grundare av Savetha Kök & Bar.