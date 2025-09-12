Bolag

Heba passerar fem procent i eget innehav

Patrik Emanuelsson, vd för Heba. Bild: Karl Nordlund
Av: Redaktionen

Den 11 september 2025 förvärvade Heba 1 361 000 egna aktier av serie B, vilket innebar att bolagets innehav av egna aktier överskred gränsvärdet om fem procent av samtliga aktier i Heba.

Hebas sammanlagda innehav av egna aktier uppgår vid tidpunkten för detta pressmeddelande till 8 268 600 aktier av serie B, vilket motsvarar 5,01 procent av det totala antalet aktier och 2,71 procent av det totala antalet röster i Heba. Det totala antalet aktier i Heba uppgår per denna dag till 165 120 000 aktier, fördelat på 15 564 722 aktier av serie A och 149 555 278 aktier av serie B.

Heba meddelade den 9 maj 2025 att styrelsen beslutat att återköpa egna aktier av serie B med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025. Egna aktier av serie B får återköpas i den utsträckning Hebas totala innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av det totala antalet aktier i Heba.

Heba Fastighets AB på Branschguiden

