Så minns branschprofilerna Erik Paulsson

Erik Paulsson hade många vänner i fastighetsbranschen. Här minns några av dem honom.

Mats Qviberg

”Han var en första klassens hedersman, med outtömlig energi. I motsats till många andra en äkta serieentreprenör, som blev pappa till minst tio börsbolag.”

Ilija Batljan

”Det är stor sorg och saknad. Jag tillhör de entreprenörer som har mycket att tacka Erik för. Han var framförallt en vän och en förebild. Sen var han en fantastisk affärsman, alltid redo för nya affärer. Minnena är många från Nynäshamn och vårt första möte, till Teatergrillen och starten av SBB, Villagatan och Båstad till svenska ärtor från Bjuv. Han var alltid före sin tid också när det gäller svensk livsmedelsproduktion, men framförallt gjorde han allt för att bidra till ”bygden”. Erik var en av Sveriges mest framstående entreprenörer och samhällsbyggare. 💔”



Erik Selin

”Jag lärde känna honom på 90-talet och han gjorde mycket för mig, var väldigt hjälpsam både i affärer och på det personliga planet. Kommer alltid vara tacksam över att jag träffade honom och för allt han gjorde för mig🙏❤️. Saknad❤️.”

Johan Ericsson och Lennart Schuss

”I början av 90-talet hade vi ett möte med Mats och Erik Paulsson. Mötet var på Peabs kontor i Malmö hamn.

Sverige befann sig då i djup kris och vi arbetade på ett uppdrag från den svenska fackföreningsrörelsen att hitta en ny ägare och därmed räddare av BPA, då ett av Sveriges tre största bygg-, anläggnings och fastighetsbolag, med cirka 14 000 anställda. BPA var i fritt fall, likviditeten rann ut och alla prognoser var nattsvarta. Alla andra branschföretag hade redan tackat nej till att ta över ägaransvaret och kvar på listan fanns bara bröderna Paulsson.

Mats och Erik sa ja till att ta ägarrollen och Erik blev ordförande för BPA och en lång och stundtals mödosam resa påbörjades. I stort sett alla arbetstillfällen kunde, tack vare Eriks oerhörda och skickliga entreprenörskap, räddas. Samtidigt skapade omstruktureringen av BPA inte bara Sveriges idag största byggbolag, Peab, utan också en hel rad helt nya stora fastighetsägande bolag.

Bolag som dagens Fabege, Wihlborgs, Catena, Diös med flera skapades genom denna process. Utan Eriks engagemang, energi och affärsmannaskap hade fastighetsbranschen i Sverige sett helt annorlunda ut.

Räddningen av BPA var en av de mest lyckade operationerna i svensk bygg- och fastighetshistoria och visar att när ett gott entreprenörskap och ett gott hjärta kombineras skapas stordåd. Erik hade båda dessa egenskaper. Alltid närvarande alltid medkännande och alltid omtänksam.

Erik lämnar stor saknad efter sig.”



Stefan Dahlbo



”Erik var en fantastisk människa, som betydde mycket för många av oss. Listan på allt han skapade är oerhört lång. Det handlar om bolag, men även om utvecklingen av städer, stadsdelar och fastigheter. Han var helt unik. Hans snabbhet, prestigelöshet, nyfikenhet och otroliga affärsmässighet präglade honom. Samtidigt var han varm och omtänksam.”



