Efter en tids sjukdom har Erik Paulsson avlidit och lämnat ett stort tomrum efter sig. Roger Akelius minns sin vän och läromästare.

Under onsdagen kom beskedet att Erik Paulsson somnat in 83 år gammal. Under sitt liv blev han en av fastighetsbranschens allra största och lämnar ett stort tomrum efter sig.

En som minns Erik Paulsson med värme är Roger Akelius som här delar med sig av minnesord över sin vän.

”Erik var den mest ansedde fastighetsägaren under tiden 1990 till 2010. Erik var min läromästare. Vi satt ofta hemma hos honom vid köksbordet på frukost i hans stora villa i Lärkstaden eller hemma hos honom i Båstad. Erik var den kamrat som fixade även mina affärer. Erik var allas nestor. Erik hade en unik förmåga att ta kontakt och ordna upp det som var fel, för att leda allt till affär i win-win. Jag har saknat Erik Paulsson sedan han blev sjuk. Han var affärernas vän och affärsvän.”