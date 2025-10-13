Han blir ny affärsenhetschef på Forsen i Göteborg

Kristofer Ehrenborg kliver in som affärsenhetschef för Forsens verksamhet i Göteborg från och med den 1 november. Tillsättningen kans ses som ett steg i Forsens långsiktiga satsning på regionen.

Kristofer Ehrenborg har varit en del av Forsen sedan 2016. I sin nya roll får han det övergripande ansvaret för att leda och utveckla teamet i Göteborg, driva affären och stärka relationerna med såväl befintliga som nya kunder.

– Med sitt tydliga engagemang, affärsdriv och närvaro i vardagen skapar Kristofer både riktning och trygghet för teamet. Det känns väldigt roligt att han nu tar nästa steg tillsammans med oss, säger Annika Selin, vd på Forsen.

– Det känns både roligt och hedrande att få det här förtroendet. Vi har ett starkt team på plats och en tydlig riktning framåt. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vår affär i Göteborg tillsammans med kollegor och kunder, säger Kristofer Ehrenborg.