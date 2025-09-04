Hagabion kan flytta till Casino Cosmopols gamla lokaler

I samband med fasadrenoveringen på Viktoriahuset har det upptäckts att taket är i dåligt skick. Huset behöver nu evakueras och hyresgästerna får möjligheten att flytta in i Stora Tullhuset vid Packhusplatsen, tidigare platsen för Casino Cosmopol.

– Fastigheten står tom sedan casinoverksamheten flyttade ut och är föremål för en pågående förstudie. I väntan på framtida beslut har Stora Tullhuset presenterats för Higabs hyresgäster som evakueringslokal för såväl föreningarna som de publika verksamheterna med biograf, restaurang och evenemang. Vi tittar även på andra möjliga fastigheter, säger Michael Lantz, fastighetsförvaltare på Higab.

Det var under det pågående stora arbetet med fasadrenoveringar på Viktoriahuset som man nyligen upptäckte att taket var i dåligt skick. Detta behöver åtgärdas och huset måste evakueras medan arbetet pågår.

– Det finns inget som tyder på att läget är akut, men vår prioritet nu är hyresgästernas säkerhet och att försöka hitta en så bra tillfällig lösning för dem som möjligt.

När Higab tog över Viktoriahuset 2021 var det känt att det fanns stora underhållsbehov. Bristerna i taket upptäcktes dock i samband med att djupare undersökningar gjordes under nuvarande renovering och ett betydligt sämre skick än befarat kunde konstateras.