Gustav Källén blir ny vd för Svefa

Återvänder till bolaget och efterträder Mikael Lundström i vd-stolen.

Under våren meddelade Svefas vd Mikael Lundström att han efter 13 år i rollen avser lämna vd-stolen efter sommaren 2026. Rekryteringsprocessen för att hitta hans efterträdare inleddes och nu är det klart vem som tar över.

Valet föll på ett för Svefa välbekant namn: Gustav Källén återvänder till bolaget och blir ny vd. Källén vad tidigare vice vd för Svefa och arbetade på bolaget mellan 2009 och 2020. När han återvänder gör han det närmast från en tjänst som vd för Archus.

”Nu är det äntligen officiellt, den 1 oktober tillträder jag rollen som vd för Svefa. Ett bolag som ligger mig varmt om hjärtat och som under tidigare sejour format mig som både rådgivare och ledare. Ser fram emot att lära känna det nya Svefa – både nya samt tidigare kollegor. Innan jag tillträder vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla kollegor på Archus för fem utmanande men spännande och roliga år. Även till alla samarbetspartners och uppdragsgivare som möjliggjort fantastiska projekt. Archus är ett fint bolag med framtiden för sig,” skriver Gustav Källén i en kommentar på Linkedin.