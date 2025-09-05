Förändringar i NCC:s valberedning

Mats Hellström som representerar Nordea Fonder blir ny ledamot i NCC:s valberedning. Anna Magnusson som representerar Första AP-fonden lämnar valberedningen, då fonden konsolideras vid årsskiftet.

Med anledning av riksdagens beslut att konsolidera Första, Tredje och Fjärde AP-fonden till två fonder från och med 1 januari 2026 har Första AP-fonden därmed sett över sitt engagemang i valberedningar inför den kommande stämmosäsongen.

På grund av Första AP-fondens utträde har NCC:s valberedning erbjudit Nordea Fonder en plats i valberedningen. Nordea Fonder har accepterat erbjudandet och kommer att delta genom sin representant Mats Hellström.

NCC:s valberedning består i och med det av Trond Stabekk, ordförande i valberedningen, CFO på OBOS, Mats Hellström, Governance Adviser på Nordea Fonder, samt Mattias Sjödin, förvaltare på Carnegie Fonder.