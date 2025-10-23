Fastpartner: Riktigt bra aktivitet i vår nyuthyrning

Fastpartners vd Sven-Olof Johansson uppger att bolaget ”för första gången på väldigt länge” kan spåra en viss förbättring av konjunkturen vilket till viss del redan märks hos deras hyresgäster, som samtidigt ser att efterfrågan försiktigt ökar inom vissa segment. ”Den spirande optimismen visar sig genom en generellt högre efterfrågan på lokaler vilket även skapat en riktigt bra aktivitet i vår nyuthyrning” skriver Sven-Olof Johansson bland annat i sitt vd-ord.

Fastpartner släppte sin Q3-rapport under torsdagen och redovisade ett ökat förvaltningsresultat jämfört med samma kvartal året innan. Förvaltningsresultatet steg till 232,6 miljoner kronor (192,3), en ökning med 21 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet har ökat främst på grund av minskade räntekostnader.

Hyresintäkterna backade till 568,6 miljoner kronor (574,0), en minskning med 0,9 procent mot föregående år och driftnettot sjönk till 412,3 miljoner kronor (420,2), en minskning med 1,9 procent mot föregående år.

I sitt vd-ord skriver vd:n Sven-Olof Johansson att man för första gången på väldigt länge kan spåra en viss förbättring av konjunkturen, vilket till viss del redan märks hos bolagets hyresgäster.

”Den spirande optimismen visar sig genom en generellt högre efterfrågan på lokaler vilket även skapat en riktigt bra aktivitet i vår nyuthyrning. De riktigt stora hyresgästerna är fortsatt försiktiga men har å andra sidan upphört krympa sina befintliga ytor och i vissa fall även börjat tänka mer i termer av tillväxt och expansion”, skriver han i sitt vd-ord.

I föregående kvartals vd-ord gick Sven-Olof Johansson igenom vissa av bolagets fastigheter där bolaget haft och kommer att få tomställningar, ”vilket redan fått och kommer att få” effekter på bolagets resultat.

”Vi arbetar intensivt med ombyggnation och uthyrning av dessa fastigheter och märker att marknaden successivt förbättras och är därmed väldigt säkra på att vi kommer att hitta riktigt bra lösningar för dessa fastigheter. Som jag nämnde i mitt föregående vd-ord leder den här typen av förändringsarbete fram till ett klart bättre förvaltningsresultat även om man under processens gång tappar en del hyresintäkter”, skriver han.

I rapporten upprepar Fastpartner sitt mål att i slutet av 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 miljoner kronor. Fastpartners förvaltningsresultatet för de senaste tolv månaderna uppgår till 800 miljoner kronor.