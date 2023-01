Anna Graaf och Tove Greve håller varsitt föredrag på tema hållbarhet på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland på Konsert & Kongress i Linköping om knappt två veckor, den 2 februari.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Fokus på hållbarhet

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Om knappt två veckor, den 2 februari, är det dags för 2023 års upplaga av mötesplatsen Fastighetsmarknadsdagen Östergötland på Konsert & Kongress i Linköping. Den fullspäckade dagen bjuder bland annat på ett par initierade föredrag om hållbarhet ur olika perspektiv. Säkra din plats i dag – anmälan stänger på fredag!

I det första föredraget om hållbarhet: Social hållbarhet – värdefullt för såväl samhället som affären berättar Tove Lindahl Greve, vd för Ansvaret om hur man som bolag kan sätta strategi och få leverans på sitt sociala hållbarhetsarbete.

I nästa punkt talar Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter på temat Arkitekturens roll för en klimatpositiv framtid.



Under dagen bjuds det dessutom som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är den omtyckta och professionella moderatorn Åsa Lindell och hon har expertkommentator Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Partnerföretag är: H2M.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egna mötesplats i Östergötlandsregionen. Dagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

