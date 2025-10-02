Fabege hyr ut i centrala Stockholm

Fabege har tecknat hyresavtal med Ruff om cirka 900 kvadratmeter på Drottninggatan 89 i Stockholms innerstad. Tillträde planeras till december 2025 och avtalet löper i sju år. Fastigheten är certifierat enligt BREEAM In-Use Very Good.

– Vi är mycket glada över vårt avtal med Fabege. Med konceptet Modern ClubHouse öppnar Ruff på Drottninggatan 89 en av Europas modernaste inomhusgolfanläggninar med både minigolf, simulatorgolf, restaurang och bar. I vår lounge möts människor, mat och golf och tillsammans skapar vi förutsättningar för minnesvärda möten. Till oss är alla välkomna, säger Mikael Gunnarsson, franchisetagare för Ruff.

Ruff är ett svenskt företag som driver inomhusanläggningar med golfsimulatorer, mat och dryck, ofta som upplevelsecenter för nöje och företagsevent. Ruff kommer etablera en modern golfanläggning i entréplan på Drottninggatan 89, med både minigolf och golfsimulatorer. I anläggningen kommer mat och dryck att serveras, och den kommer att erbjuda golftjänster och upplevelser för både privatpersoner och företag.

Ruff har i dag ett tiotal anläggningar i Sverige, samt lika många i övriga Europa.

– Det känns jättekul att vi får fortsätta utveckla den här platsen. Med Ruff på plats stärker vi serviceutbudet i Stockholms innerstad ytterligare och det bidrar till områdets attraktivitet och långsiktiga tillväxt, säger Johanna Andersson, uthyrningschef förvaltning på Fabege.

Just nu pågår renoveringen av lokalen. I linje med Fabeges hållbarhetsarbete kommer allt material som demonteras återbrukas eller materialåtervinnas. Bland annat kommer undertak, textilmattor och glaspartier tas till vara och skickas till Fabeges återbrukshubb. Redan nu har delar av materialet fått nytt liv i Fabeges projekt i Hammarby Sjöstad.