Emilshus ökar förvaltningsresulatet

Intäkter, förvaltningsresultat och resultat uppåt för Emilshus under tredje kvartalet.

Perioden januari–september 2025

Intäkterna ökade med 31 % till 643 miljoner kronor (493).

Förvaltningsresultatet ökade med 43 % till 303 miljoner kronor (212).

Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 29 % till 2,19 kronor per stamaktie (1,71).

Periodens resultat uppgick till 379 miljoner kronor (165), vilket motsvarar 2,82 kronor per stamaktie (1,26).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 205 miljoner kronor (52).

Värdeförändringar finansiella instrument påverkade resultatet med –42 miljoner kronor (–35).

Operativt kassaflöde ökade med 48 % och uppgick till 278 miljoner kronor (188).

Nettoinvesteringarna uppgick till 2 709 miljoner kronor, varav 2 610 miljoner kronor var hänförligt till fastighetstransaktioner.

Kvartalet juli–september 2025

Intäkterna ökade med 32 % till 228 miljoner kronor (173).

Förvaltningsresultatet ökade med 48 % till 113 miljoner kronor (76).

Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 34 % till 0,78 kronor per stamaktie (0,58).

Periodens resultat uppgick till 167 miljoner kronor (13), vilket motsvarar 1,21 kronor per stamaktie (0,03).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med 76 miljoner kronor (4).

Värdeförändringar finansiella instrument påverkade resultatet med 20 miljoner kronor (–55).

Operativt kassaflöde ökade med 51 % och uppgick till 101 miljoner kronor (67).

Nettoinvesteringarna uppgick till 1 264 miljoner kronor, varav 1 223 miljoner kronor var hänförligt till fastighetstransaktioner.

Justerad prognos för 2025

För 2025 beräknas förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd samt tillkännagivna förvärv uppgå till 410 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 400 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport januari–juni 2025.

Väsentliga händelser under kvartalet

I augusti tillträdde Peder Karlén tjänsten som fastighetschef med ansvar för bolagets förvaltningsverksamhet. Peder ingår i bolagets ledningsgrupp.

I september tillträddes det förvärv som Emilshus aviserade i april om 35 fastigheter i Skåne främst inom kategorin lätt industri om 1 400 miljoner kronor. 32 fastigheter tillträddes per 1 september 2025 och resterande tre fastigheter kommer att tillträdas efter färdigställande, vilket beräknas ske runt årsskiftet 2025/2026.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I oktober meddelades att Emilshus har förvärvat fem fastigheter i Norrköping inom kategorin lätt industri för 240 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske i november.

Vd Jakob Fyrberg kommenterar

– Emilshus har utvecklats starkt under årets första nio månader med en betydande ökning i fastighetsvärde från förvärv och en tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie väl över vårt mål om 15 % per år. Intäkterna ökade med 31 % till 643 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och förvaltningsresultatet ökade med 43 % till 303 miljoner kronor. Per stamaktie ökade förvaltningsresultatet med 29 % för perioden och med 30 % för rullande 12 månader. Det operativa kassaflödet visade under perioden en tillväxt om 48 % till 278 miljoner kronor.

– Emilshus växer i södra Sverige och inom våra prioriterade kategorier lätt industri, industriservice och proffshandel. Under det tredje kvartalet tillträdde Emilshus huvuddelen av det strategiskt viktiga förvärvet av 35 fastigheter i västra Skåne som aviserades i april. Med dessa fastigheter och andra affärer i västra Skåne är vi nu en fastighetsaktör i den expansiva Öresundsregionen med fastigheter till ett värde om drygt 1,3 miljarder kronor i bland annat Helsingborg, Landskrona och Malmö. Ett förvaltningskontor har etablerats i Malmö med erfaren personal som har till uppgift att arbeta lokalt för att säkerställa god service och fortsatt utveckling av fastigheterna på det sätt som är Emilshus signum.

– Vi kan våra fastigheter och känner våra hyresgäster, vilket genom ett nära samarbete och en proaktiv fastighetsförvaltning skapar möjligheter till om- och tillbyggnationer, löpande underhållsarbete och lönsamma projekt avseende exempelvis energieffektivisering. På så sätt möter vi hyresgästers behov samtidigt som förutsättningar skapas för att stärka bolagets intjäning på kort och lång sikt.

– Under perioden har bland annat ett nytt hyresavtal tecknats med Clas Ohlson i Värnamo med en löptid om 10 år. Uthyrningsgraden för det tredje kvartalet var oförändrad och uppgick till 95 %.

– Emilshus projektportfölj fortsatte att öka under kvartalet och uppgår till 157 miljoner kronor där vår största investering utgörs av lokalanpassning och tillbyggnation för hyresgästen Bubs/Orkla i industriområdet Torsvik söder om Jönköping.

– Vår prognos avseende förvaltningsresultatet för helåret 2025 höjs från 400 till 410 miljoner kronor. Samtidigt ökade vårt förvaltningsresultat per stamaktie enligt intjäningsförmågan under det tredje kvartalet från 2,79 kronor till 3,17 kronor, vilket är ett resultat av vår tillväxt genom förvärv samt ett fokuserat arbete med att stärka driftnettot i befintligt bestånd och sänka finansieringskostnaderna.

– Emilshus är ett tillväxtbolag byggt på en närvarande och ansvarsfull förvaltning i kombination med välskött finansiering. Vi har både operativa och finansiella förutsättningar att fortsätta skapa aktieägarvärde genom våra goda hyresgästrelationer, nya högavkastande fastighetsförvärv samt värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter.

