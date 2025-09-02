Elin Andersen är Årets Unga Fastighetskvinna 2025

Årets Unga Fastighetskvinna 2025 är korad. Vinnare blev Elin Andersen, projektutvecklingschef på Resona, som vann priset i konkurrens med finalisterna Mikaela Kulti, Financing Associate på Slättö, och Lovisa Andersson, Head of Occupier Services Sweden och partner på Colliers.

Priset delades ut inför fullt hus på Berns salonger under seminariet Fastighetskvinnan. Vinnaren Elin Andersen utsågs av en jury bestående av Kristina Alvendal (ordförande), Johanna Skogestig, vd för Vasakronan, Biljana Pehrsson, vd för Jernhusen, och fjolårsvinnaren Amanda Tevell, vice vd för Hifab Group och vd på Hifab Advisory.

Juryns motivering löd:

”Årets Unga Fastighetskvinna gillar att befinna sig utanför sin komfortzon. Med sin entusiastiska och glädjefyllda personlighet är hennes största styrka hennes erfarenhet och kompetens från både stora och små företag liksom stora och små projekt. Hennes passion för strategi och målstyrning driver henne framåt. Hon har en förmåga att skapa både lugn och prestationslust hos kollegor och medarbetare, vilket bidrar till fina resultat. Årets Unga Fastighetskvinna har i sina olika roller alltid fått fler och utmanande uppdrag på sitt bord. Att Årets Unga Fastighetskvinna kommer att fortsätta sin bana inom fastighetsbranschens toppskikt är juryn övertygad om.

Årets Unga Fastighetskvinna 2025 är Elin Andersen.”

Som pris fick Elin Andersen ett års mentorskap med polismästare Carin Götblad. Priset tillhandahålls av prissponsorn Cushman & Wakefield.

Det var en överlycklig vinnare som mottog priset. Hör hennes egna ord om utmärkelsen i videon nedan.

Elin Andersen är den tolfte vinnaren av Årets Unga Fastighetskvinna. Tidigare vinnare av utmärkelsen är:

2014: Julie Lam

2015: Cecilia Vestin

2016: Sima Ghaemi Håkansson

2017: Pegah Abedini

2018: Sonja Ståhl

2019: Jenny Jonsson

2020: Alexandra Lövgren

2021: Sofia Folstad

2022: Sofia Malmsten

2023: Mook Changrachang

2024: Amanda Tevell