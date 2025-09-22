Einar Mattsson-vd ny chef för Newsecs svenska fastighetsförvaltning

Magnus Molin blir Newsecs nya managing director för fastighetsförvaltningens svenska del. Han kommer närmast från rollen som vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning. Magnus Molin tillträder sin tjänst i april 2026.

Magnus Molin har en bakgrund som vd i flera olika branscher, både i börsnoterade bolag, familjeföretag och bolag med internationella ägare. Han har lång erfarenhet av att växa bolag, stärka ledningsgrupper och leda organisationer med geografisk spridning i Sverige och Europa.

– Med Magnus i spetsen tar vi nästa steg i vår framgångsrika resa för PAM Sverige, med fortsatt fokus på ökad försäljning, intäktsdrivande affärer samt hög kund- och medarbetarnöjdhet. Med sin kombination av kommersiellt driv, gedigen erfarenhet och förmåga att utveckla både kunderbjudande och organisation kommer Magnus att tillföra viktiga perspektiv till vår ledningsgrupp och stärka vår fortsatta tillväxtresa, säger Petra Scharin, vd för Newsec.

– Jag är glad och förväntansfull inför att leda en av Sveriges starkaste fastighetsförvaltare. Tillsammans med medarbetare ser jag fram emot att fortsätta skapa långsiktiga värden för kunderna, vilket accelererar Newsecs lönsamma tillväxtresa, säger Magnus Molin.

Magnus Molin tillträder i april 2026.

