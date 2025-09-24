Einar Mattsson Projekt rekryterar Martin Michalski

Einar Mattsson Projekt AB har rekryterat Martin Michalski som projektutvecklare. Martin Michalski, som tidigare arbetat i både Einar Mattsson Byggnads AB och Einar Mattsson projekt AB, och kommer närmast från en roll som projektutvecklingschef på Nrep och tillträder sin tjänst den 8 december.

– Martin har en lång och gedigen erfarenhet från både produktion och projektutveckling, en helhetsbild som är bra när vi fortsätter att anpassa oss till förutsättningarna på en pressad marknad. Han är också väl bekant med Einar Mattsson och våra värderingar, Thobias Nilsson, projektutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt.