Ecodatacenter har säkrat skuldfinansiering om 6,7 miljarder

Ecodatacenter, som ägs av Areim DC Fund, har säkrat skuldfinansiering om 6,7 miljarder kronor från Deutsche Bank. Skuldfaciliteten kommer att användas för att expandera verksamheten och accelerera bolagets tillväxt på den nordiska marknaden. Under de senaste tre åren har Areim säkrat totalt 20 miljarder kronor i kapital till Areim DC Fund, inklusive fem miljarder kronor från ledande institutionella investerare.

– Vi är väldigt glada över det starka och växande intresset för Ecodatacenter. Den säkrade finansieringen från Deutsche Bank är ett tydligt kvitto på det förtroende vi ser från marknaden. Datacentersektorn har snabbt vuxit fram som ett av de viktigaste fastighetssegmenten driven av den snabba utvecklingen inom molntjänster, AI och digitalisering. Denna finansiering gör det möjligt för oss att växla upp expansionstakten och investera ytterligare i skalbar och energieffektiv infrastruktur, vilket är avgörande för den digitala ekonomin, säger Robert Björk, Fund Manager, Areim DC Fund.

Areim blev majoritetsägare i Ecodatacenter 2018 och sedan 2023 är bolaget helägt av Areim DC Fund.