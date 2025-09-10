Dollarstore expanderar ytterligare under hösten

Dollarstore fortsätter att expandera och öppnar upp portarna till totalt sex nya butiker i Sverige under hösten i Västerås, Lycksele, Östhammar och Göteborg. Dessutom öppnar Bigdollar i Skive, Danmark.

Först på tur är Erikslund i Västerås. Den 25 september 2025 står den 4 058 kvadratmeter stora butiken redo för kunderna.

En knapp månad senare, 24 november, öppnar ytterligare en butik i Västerås på Hällagatan 14, Hälla. Detta blir Dollarstores tredje butik i Västerås.

I november förra året totalförstördes Dollarstores butik i Lycksele av en kraftig brand och ett knappt år senare är den nya butiken redo igen.

– Från den stora tragedin förra året, till att nu stå redo med en ny, fin butik känns riktigt kul – och viktigt, säger Fredrik Holmström, etableringschef på Dollarstore.

– Vi har fått jättebra stöttning från Lycksele kommun och fastighetsägaren, men också våra medarbetare och alla Lycksele-bor som visat ett otroligt stöd, vilket vi är så tacksamma över, fortsätter han.

Därefter öppnar en ny butik i Östhammar med en totalyta på 3 125 kvadratmeter. Butiken öppnar den 29 oktober 2025 på Handelsvägen 3.

Den 28 november öppnar två butiker i Göteborg samma dag, en i Sisjön och en i Gamlestaden.



Även Bigdollar fortsätter att expandera och den 25 september 2025 öppnar den tionde butiken i Danmark. Den 2 967 kvadratmeter stora butiken ligger på Østergårdsbakken 14 i Skive.