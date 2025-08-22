Detaljplan antagen för 50 Besqab-bostäder i Nacka

Detaljplanen för Besqabs projekt Saltängen i Nacka har fått laga kraft. Fastigheten ligger i närheten av Ektorps centrum. Produktionsstart för de cirka 50 nya bostäderna beräknas till 2026.

– Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av ännu ett hållbart bostadsprojekt i attraktivt läge i Nacka kommun, säger Magnus Andersson, vd Besqab.

Detaljplanen för projektet Saltängen i Nacka har vunnit laga kraft under sommaren 2025. Projektet är beläget i ett etablerat bostadsområde, med småhus och flerbostadshus, i närheten av Ektorps centrum.

– För den här typen av projekt, där vi bygger i ett befintligt bostadsområde, så är det viktigt att anpassa utförandet utifrån både natur och närliggande bostäder och det tycker jag att vi lyckas väl med i Saltängen, säger Magnus Andersson.

Bostäderna är ritade av Bergkrantz Arkitektur AB och omfattar två lamellhus, med cirka 50 nya lägenheter, som är utformade för att smälta in med omgivande arkitektur.

Produktionsstart är planerad till 2026.