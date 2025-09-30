Deniz Butros vald till nytt bostadsborgarråd i Stockholm

Deniz Butros har valts till nytt bostadsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad och tar ansvar för stadens bostadspolitik inom det rödgröna styret.

– Jag tar mig an det här uppdraget med både stolthet och ansvar. En trygg bostad är en förutsättning för ett tryggt liv, inte en handelsvara. Jag kommer att fortsätta arbetet för fler hyresrätter med rimliga hyror. Stockholm ska vara en stad för alla, inte bara de med feta plånböcker, säger Deniz Butros (V).



Deniz Butros har en gedigen erfarenhet inom både samhällsplanering och rättvisefrågor, skriver Vänsterpartiet och som listar att hon har arbetat med att stärka de globala arbetsvillkoren för bönder och fabriksarbetare, varit samhällsplanerare i Nynäshamns kommun och suttit i samhällsbyggnadsberedningen för Sveriges kommuner och regioner. Deniz Butros är i dag suppleant i styrelsen för Familjebostäder och har haft flera politiska uppdrag i Stockholms stad, bland annat inom Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Deniz Butros har också en lång och bred politisk erfarenhet inom Vänsterpartiet. Hon har suttit i partistyrelsen, varit ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping och varit en stark röst för Vänsterpartiet i EU-valet 2019.

Deniz Butros tillträder som bostadsborgarråd den 14 oktober 2025.