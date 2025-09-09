Daniel Kjørberg Siraj slutar som koncernchef för Obos

Daniel Kjørberg Siraj har meddelat att han önskar avgå från sin position som vd för Obos, efter nästan 10 år. Styrelsen har inlett processen med att rekrytera hans efterträdare. Siraj kommer att kvarstå i positionen tills en ny vd har utsetts.

Daniel Kjørberg Siraj har meddelat Obos styrelse att han önskar avgå från sin post som vd. Styrelsen är i färd med att rekrytera en ny vd för bolaget. Både interna och externa kandidater kommer att beaktas. Boyden har, genom managing partner Ole Petter Mellebye, valts till rådgivare till styrelsen.

– När Siraj har valt att avgå från sin post som vd för Obos kan han se tillbaka på en period av betydande utveckling av bolaget under hans ledning. Obos är idag en av Nordens ledande bostads- och stadsutvecklare med över 600 000 medlemmar och har haft en formidabel medlemstillväxt de senaste åren. Han har satt tydliga avtryck både internt i Obos, i branschen och i samhällsdebatten. Siraj har varit avgörande för etableringen av nya bostadsköpsmodeller som öppnar vägen in på bostadsmarknaden för många, och han har bidragit starkt till volymtillväxten inom bank och fastighetsförvaltning. Och inte minst har han lyft vårt sociala ansvar, där 10 procent av vinsten går till samhällsnyttiga ändamål, säger styrelseordförande Roar Engeland för Obos.

Siraj kommer att kvarstå i positionen tills en ny vd är på plats.

Under de tio år som Siraj har lett Obos har företaget blivit en ledande kraft inom byggbranschen, senast med färdigställandet av Construction City på Ulven i Oslo. Finansiellt är Obos mer solitt än någonsin, och det bokförda egna kapitalet har ökat från 13,5 miljarder norska kronor till 39 miljarder norska kronor under dessa år. Över 35 000 nya bostäder har byggts under samma period. Nu kommer Siraj att lämna över rodret till nya krafter.

– Jag satte upp tydliga mål för mig själv när jag tillträdde att bygga en kultur i Obos där de anställda och våra medlemmar har förståelse och ägarskap för den riktning Obos måste ta. Det är genom att bygga många bostäder, se till att fler får möjlighet att skaffa sig en bostad, attraktiva medlemserbjudanden och säkerställa en säker förvaltning av bostadsrätter och bostadsrätter som vi skapar störst värde för våra medlemmar och samhället. Jag är stolt över det arbete vi har gjort tillsammans och de resultat vi har skapat. Vi är finansiellt och organisatoriskt starka och har ett gott rykte, säger Daniel Kjørberg Siraj och fortsätter:

– Efter mer än 20 år på Obos, varav tio år som vd, har jag nu kommit fram till att det är rätt sak för Obos och mig personligen att lämna över stafettpinnen till en ny ledare. I tider där förändring sker allt snabbare kommer kraften i en ny persons perspektiv och ledarskap att kunna ge Obos nytt liv. Det har varit ett privilegium att leda Obos genom dessa år. Jag ser fram emot att slutföra arbetet tillsammans med otroligt begåvade medarbetare, partners och styrelsen.