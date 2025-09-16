Daniel Bogale ansluter till Atlas Industrihus

Atlas Industrihus fortsätter att stärka organisationen och rekryterar Daniel Bogale, som får ansvar för att driva bolagets satsning på projektutveckling.

Daniel Bogale kommer närmast från Nrep där han haft ett brett ansvar inom transaktioner, projektutveckling och affärsutveckling. Han har arbetat tvärfunktionellt för att realisera värden och har också varit styrelseledamot i joint venture-bolaget Stadsdelscentrum.

– Vi befinner oss i en stark tillväxtfas där projektutveckling är avgörande för vår framtid. Med Daniel på plats får vi ännu bättre förutsättningar att förverkliga våra planer och utveckla vår portfölj i linje med marknadens behov, säger Hampus Brodin, vd och grundare av Atlas Industrihus.

Med rekryteringen av Daniel fortsätter Atlas Industrihus att förstärka sin organisation i linje med bolagets långsiktiga strategi att växa inom industri- och logistikfastigheter.