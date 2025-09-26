Croisette utser nya uthyrningschefer

Ahmanda Kastenholm tillträder rollen som Head of Leasing Stockholm, medan Amanda Olofsson blir Head of Leasing Göteborg.



Båda har visat starkt engagemang och ledarskap inom Croisette, och vi är övertygade om att de kommer att fortsätta utveckla våra team med samma driv och passion.



– Det är med stolthet jag kliver på rollen som ansvarig för Leasing Stockholm, ett team jag haft förmånen att vara en del av de senaste tre åren och som har goda förutsättningar att fortsätta starkt. Jag ser fram emot att få ta mig an nya utmaningar tillsammans med teamet i Stockholm, samtidigt som vi fortsätter arbeta aktivt i Uppsala och Mälardalen med omnejd, säger Ahmanda Kastenholm

– Jag är oerhört tacksam för möjligheten att få ta över rollen som ansvarig för Leasing Göteborg. Det känns både inspirerande och motiverande att nu kliva in i ansvaret, och jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla vårt team och fylla på med fler stjärnskott framöver, säger Amanda Olofsson.

– Att kunna lyfta fram två interna talanger till ledande roller är ett kvitto på den kultur vi bygger. Ahmanda och Amanda har visat ett starkt engagemang och driv, och jag ser med tillförsikt fram emot hur de kommer att fortsätta utveckla våra leasingverksamheter, säger Peter Bergquist, vice vd och uthyrningschef i Sverige.

I samband med detta förstärks teamet i Göteborg med Ida Westlund som Junior Associate. Ytterligare rekryteringar pågår i Stockholm och Göteborg.