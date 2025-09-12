Croisette tillsätter ny Managing Director i Danmark

För att ytterligare accelerera sin expansion i Norden har Croisette tillsatt Helle García Korndal som ny Managing Director för sin danska verksamhet. Helle García Kordal kommer att spela en central roll i att driva bolagets tillväxt på den danska marknaden, menar Croisette.

Med en stark bakgrund inom ledarskap och affärsutveckling, ett flerspråkigt perspektiv (danska, svenska och engelska), samt ett tydligt affärsfokus, kommer Helle García Korndal att bidra med både strategisk kompetens och nya möjligheter till Croisettes nordiska organisation, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket glada över att få Helle med i teamet. Hennes erfarenhet och driv kommer att vara ovärderliga när vi nu tar nästa steg i vår nordiska expansion, säger Magnus Andersson, vd på Croisette Real Estate Partner.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Croisette och att få leda den danska verksamheten i en så spännande tillväxtfas. Det finns en stark vision och ett tydligt driv i organisationen, och jag är övertygad om att vi tillsammans kan skapa stort värde både för våra kunder och medarbetare, säger Helle García Korndal.

