Croisette förändrar transaktionsteamen

Till följd av en ökad efterfrågan på transaktionsrelaterade tjänster stärker Croisette Real Estate Partner nu sina team inom Capital Markets i Malmö och Stockholm.

I Malmö internrekryteras Fredrik Berglund från den privata fastighetsmäklarverksamheten. Han har 20 års erfarenhet som fastighetsmäklare och har genomfört närmare 1 000 bostadsaffärer under sin karriär. Han kommer nu att fokusera på small cap-segmentet, där hans gedigna marknadskännedom blir ett värdefullt tillskott.

– Efter många år inom traditionell fastighetsförmedling känns det inspirerande att ta nästa steg och fullt ut fokusera på transaktionsmarknaden. Jag ser fram emot att bidra till teamets fortsatta framgångar, säger Fredrik Berglund.

– Fredrik har en unik erfarenhet och profil som kommer stärka teamet i Malmö genom att bidra till flera affärer och en starkare marknadsposition, säger Andreas Larsson, Head of Capital Markets Malmö.

I Stockholm befordras Lukas Oléhn till Head of Capital Markets efter snart fem år på Croisette, först i Malmö och senare i Stockholm. Hans uppdrag blir att fortsätta utveckla verksamheten och bygga ett välfungerande team i huvudstaden.

– Jag är glad över att få ta mig an min nya roll och ser fram emot att fortsätta driva vår utveckling framåt tillsammans med teamet, säger Lukas Oléhn.

– Det är en otroligt spännande situation vi befinner oss i, där marknaden har vaknat till liv i kombination med att vi gjort rätt saker under en väldigt lång tid. Vi ser inga alternativ annat än att själva växla upp för att hinna med utvecklingen. Med förändringarna har vi ett nytt utgångsläge inför kommande år, även om vi fortfarande är i behov av ytterligare rekryteringar i såväl Göteborg som Stockholm. Det här markerar starten på en ny expansionsera för Croisette, säger Per Svensson, Head of Capital Markets Sverige och grundare av Croisette.